Sottil e Berardi, destini che si incrociano con un rischio dietro l’angolo: la Fiorentina valuta il da farsi

Sacrificare Sottil per prendere Berardi? Un’ipotesi di mercato che si sta facendo largo nelle ultime ore tra i tifosi della Fiorentina, come testimoniano anche i numerosi commenti che stanno arrivando sul nostro sito. La maggior parte di loro non sarebbe d’accordo con un’operazione del genere, visto il potenziale di Sottil che ancora deve esplodere.

In effetti la paura di un nuovo caso Zaniolo, tanto per citarne uno, esiste ma molto dipende anche da quelli che sono i piani della società. Per una Fiorentina desiderosa di tornare (o almeno provarci) subito in Europa un innesto come Berardi potrebbe essere l’ideale. Sottil invece andrebbe aspettato, e inoltre bisognerebbe capire se troverebbe spazio nelle gerarchie di Italiano.

Sarebbe inutile d’altronde tenerlo per poi vederlo in campo solo a sprazzi, così come sarebbe rischioso cederlo a titolo definitivo senza avergli dato l’opportunità di esprimersi completamente. Fare uno sforzo per Berardi e mandare Sottil in prestito potrebbe essere una soluzione, ma i conti poi tornerebbero? Tutte valutazioni che Commisso, insieme ai dirigenti e Italiano, sta probabilmente facendo in queste ore.