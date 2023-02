Sottil e Brekalo? Non sono ancora pronti. La lotta contro condizioni fisiche che non sono delle migliori

Riccardo Sottil e Josip Brekalo? Non sono ancora pronti dal punto di vista fisico. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino che sottolinea come le condizioni dei due attaccanti esterni della Fiorentina non siano delle migliori.

Il croato, arrivato a Firenze durante l’ultimo mercato invernale, ha fatto il suo esordio in viola nel finale della gara contro il Bologna ma è rimasto fuori contro Juventus, Empoli, Torino in Coppa Italia e non è stato convocato per la gara giocata a Braga per la Conference League.

Sottil ha fatto il suo rientro tra i convocati nel corso dell’ultimo weekend, ma contro l’Empoli è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti di gioco.