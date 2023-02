Sottil e Castrovilli alzano i giri, ma con prudenza: possibile convocazione per il 10. Contro la Juventus, occhio a Brekalo a partita in corso

Arrivano novità in casa Fiorentina, dal Centro Sportivo Davide Astori, riportate da Radio Bruno Toscana. Nel pomeriggio la squadra si è allenata: confermati in gruppo Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli, che stanno alzando i giri. C’è comunque tanta prudenza nei loro confronti, anche perché entrambi vengono da gravi infortuni. In ogni caso, Castrovilli ha qualche probabilità di essere convocato per la sfida di domenica contro la Juventus.

Sempre in vista della trasferta allo Stadium, si ripropone il classico ballottaggio in attacco: spetta a Italiano l’ultima parola su Jovic e Cabral. Emerge Josip Brekalo, che dopo i 20 minuti contro il Bologna, potrebbe guadagnare più minutaggio a Torino, sempre a partita in corso.