Sottil e Torreira in preallerta: Per i sudamericani è una vera corsa contro il tempo. Ballottaggio a destra, ma c’è aria di esordio in A

La partita con l’Atalanta si avvicina e la Fiorentina la sta continuando a preparare a ranghi molto ridotti per via delle assenze dei nazionali.

E sono proprio i nazionali sudamericani quelli che tengono in maggiore apprensione l’allenatore viola, Italiano. Quella di Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar è una vera e propria corsa contro il tempo. Gli argentini ritorneranno venerdì a Firenze, addirittura il regista cileno non sarà in Italia prima di sabato e non è da escludere il fatto che il tecnico gigliato possa decidere di non convocarlo. Sottil e Torreira sono già in preallerta, pronti a partire dall’inizio contro i nerazzurri.

Ballottaggio in atto tra Odriozola e Venuti nel ruolo di terzino destro, con lo spagnolo in vantaggio e in odore di esordio in Serie A.