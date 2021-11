Riccardo Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio.

Ecco la notizia che arriva dalla Spagna: il Cadice, vista la situazione non brillante in campionato, sarebbe in cerca di rinforzi nell’imminente mercato invernale.

Secondo Radio Cadice il club sarebbe interessato all’acquisto dell’esterno viola, il quale non ha fin qui convinto Italiano e, visto anche che la Fiorentina si appresta a cercare altri attaccanti, potrebbe andare intanto in prestito in Spagna fino a fine stagione.