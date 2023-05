Sottil: “Gestione arbitrale rivedibile da entrambe le parti, anche sui rossi finali. La Fiorentina può ribaltarle eccome a Basilea, lo spero avendo giocato qui…”

Il commento del tecnico friulano Andrea Sottil arriva anche in sala stampa:

“Ci aspettavamo una partenza forte della Fiorentina, poi la squadra ha fatto una buona partita. Siamo molto contati in questo momento soprattutto davanti, quindi quelli che hanno giocato hanno dato tutto e questo è importante. Abbiamo cercato con tutte le nostre armi e i nostri concetti di rimetterla in piedi, non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto situazioni importanti per pareggiarla, poi il secondo gol è arrivato in contropiede, peccato.

Arbitraggio rivedibile? Non mi piace mai parlare della conduzione del direttore di gara, c’è chi è apposito a giudicare la prestazione dell’arbitro. Posso dire, non una grandissima giornata, da entrambe le parti però una spallata che io sappia non è fallo, su Ebosele. Che poi ha anticipato Biraghi ed è stato ammonito lui, in un’altra situazione. C’è stato un calcio di punizione nostro da ribattere perché battuto al volo dopo un giallo. Sono equilibrato, non una grande giornata.

Chance in Conference? Ha una grandissima chance di raggiungere una doppia finale che sarebbe un obiettivo importantissimo. E’ già in finale di Coppa Italia, complimenti a Italiano e alla Fiorentina, che è tornata nelle coppe dopo tanti anni. Ha le qualità per ribaltare il risultato in Svizzera, questa squadra ha una delle rose che viene subito dopo alle primissime. Si è permessa di tenere in panchina Gonzalez, Saponara, Quarta, Sottil, Cabral, Jovic, Mandragora, Dodo, Bonaventura… parliamo di una rosa veramente importante. Gli auguro di ribaltarla perché ho giocato qui, sarebbe una bella cosa.

Litigio nel finale? Ho giocato tanti anni a calcio, finisce la partita e ci possono essere dei battibecchi. Il direttore di gara nella sua gestione deve anche capire queste situazioni: non ho visto schiaffi, pugni, mani addosso… puoi arrivare a dividere o dare qualche giallo. Mi dispiace perché adesso Becao non l’avrò con la Lazio per cui oltre il danno, la beffa”.