Sottil: “Il segreto di questa Fiorentina è il gruppo. Per me può essere l’anno decisivo, devo migliorare nella fase di finalizzazione”

L’esterno offensivo della Fiorentina, Riccardo Sottil ha parlato così a Lady Radio: “Oggi c’è tanto entusiasmo all’interno dello spogliatoio. Abbiamo fatto una grande partita a Bergamo e siamo riusciti a vincere. Era tanto che non succedeva. Non ci sono segreti in quest’inizio di stagione, se non il lavoro in campo. Siamo un gruppo unito, ci si aiuta tra compagni, si dà l’anima l’uno per l’altro. L’abbiamo dimostrato a Bergamo, ma anche col Torino e con la Roma”.

Su Italiano: “A Moena avevo detto che il mister è un martello. E’ un suo punto di forza, oltre ad essere maniacale, cura il dettaglio, non vuole che si stacchi mai la testa in allenamento”.

Infine sugli aspetti da migliorare: “Sicuramente l’aspetto dove devo migliorare in allenamento è la fase della finalizzazione. Devo essere più incisivo sotto porta, essere più concreto, far la giocata decisiva, gol e assist che siano. Sarà un’ anno decisivo per me. L’anno scorso a Cagliari per me è stato un anno importante con Di Francesco. Quest’anno con italiano mi trovo bene, le sue idee di calcio combaciano con le mie caratteristiche e sono sicuro che con lui potrò esprimermi al meglio”.