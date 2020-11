Sottil: “Io non farei giocare Callejon punta. Riccardo a Cagliari è felice, nel 3-5-2 non c’era spazio per lui”

Andrea Sottil, allenatore e padre del giocatore del Cagliari Riccardo, è intervenuto a Lady Radio parlando del suo campionato a Firenze: “Arrivai in coppia con Cois, c’era entusiasmo, fu una bellissima esperienza”.

E sulla Fiorentina: “Dall’esterno si vedono le partite. La Fiorentina ha fatto una buona squadra, lungi da me giudicare Iachini. Vedo una squadra che non si esprime al massimo. Non so dove sia il problema, se di condizione e coesione, secondo me è una buona squadra.Callejon è un giocatore importante. Io non lo farei giocare punta”.

E ancora: “Con Iachini la Fiorentina ha chiuso alla grande, giocando anche un buon calcio. Poi le aspettative di Firenze sono sempre alte. Lui è molto leale ed ha un vissuto, saprà farsi un esame di coscienza. Solo chi non sceglie, non sbaglia”.

E sul figlio: “Dopo il precampionato era felice, sappiamo come è andata la scorsa stagione. Montella giocava 3-5-2, Iachini uguale e non c’era spazio. Adesso è contento, si allena e gioca nel suo ruolo”.