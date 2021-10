“Sottil mi ricorda il primo Chiesa, ci punterei. Vlahovic giocherà come un calciatore in prestito”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio: “Vlahovic? Fino ad ora, per me ha avuto pochi rifornimenti da parte della squadra e in quei momenti lì poteva incidere un po’ di più. Adesso attraversa un momento particolare, ma la cartina tornasole per capire come sta sarà la partita contro il Venezia. Dalla Nazionale potrebbe tornare col morale sollevato: lunedì giocherà, si può dire, come un giocatore in prestito”.

Continua così Polverosi: “La Fiorentina subisce troppi gol nella ripresa? Se penso ad una squadra più attendista rispetto a quella vista nella prima frazione contro l’Inter, perderei il piacere di vederla. In una squadra così offensiva, c’è un giocatore ben preciso – Callejon – che porta equilibrio ma garantisce poco in attacco. Io punterei su Sottil: fino ad ora non ha fatto bene, mi ricorda il primo Chiesa che oggi è diventato un grande calciatore”.