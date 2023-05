Sottil per poter prendere Orsolini. E le trattative per il rinnovo contrattuale non stanno andando per il verso giusto

La Fiorentina è all’inseguimento dell’esterno offensivo del Bologna, Riccardo Orsolini. Ancora, verrebbe da dire, perché quello per il giocatore rossoblu è un amore calcistico che parte da lontano.

E secondo Il Resto del Carlino, il club viola potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Riccardo Sottil per convincere il Bologna a cedere il proprio giocatore.

Del resto le trattative per il rinnovo del suo contratto non è che stiano andando per il meglio. I dirigenti emiliani Di Vaio e Sartori stanno lavorando con l’agente del calciatore e la proposta resta quella massima fissata dal nuovo tetto agli ingaggi della società: 1.5 milioni di euro. Orsolini invece avrebbe chiesto un adeguamento a due milioni di euro.