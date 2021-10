Sottil: “Rinnovare con la Fiorentina è motivo d’orgoglio. Voglio ripagare sul campo la fiducia della società”

Il giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil, fresco di rinnovo fino al 2026, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Il rinnovo del contratto è un motivo d’orgoglio. Ho fatto quasi tutto il settore giovanile qui, sono arrivato da ragazzo e adesso sono un uomo. Ringrazio la società che mi ha fatto crescere e che sta dimostrando di credere in me. Ora devo ripagare la fiducia in campo, voglio continuare così perché sono convinto che sia la strada giusta”.

E poi ha aggiunto: “Dedico questo momento così importante a tutta la mia famiglia, ai miei amici e anche al mio agente che per me rappresenta una figura fraterna. Dedico il rinnovo anche alle persone che mi sostiene e che mi sta vicino dentro e fuori dal campo”.