Sottil scalpita, ma ci vorrà (almeno) un mesetto. L’accoglienza da star per Amrabat

Ormai è dal lontano 18 settembre 2022, giorno di Fiorentina-Verona, che Riccardo Sottil non scende in campo. L’ernia al disco gli ha nettamente compromesso la prima parte della stagione, lasciandolo ai box oltre tre mesi. La linea del traguardo non è dietro l’angolo, ma è sempre più vicina: secondo La Gazzetta dello Sport, tra circa un mesetto Sottil potrebbe tornare a disposizione di Italiano.

Intanto, Sofyan Amrabat torna ad allenarsi con la squadra e viene accolto come una star dai compagni dopo il Mondiale con il Marocco. Può esserci contro il Monza? La risposta sarà data dai due allenamenti rimanenti prima della sfida contro i biancorossi. Non è escluso che il marocchino possa essere convocato, nonostante non sia al 100%.