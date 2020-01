Sottil scioglie le riserve: sarà cessione! Ecco la sua scelta

Riccardo Sottil sembra aver sciolto le riserve: vuola andare a giocare. Come scrive La Nazione, l’esterno viola è stato nel mirino di Genoa, Sassuolo e Spal. In tutti i casi, il numero 11 gigliato avrà spazio a disposizione per giocare. L’ultima parola però spetterà proprio al giocatore. Che alla fine della giornata ha deciso di considerare la proposta della Spal quella più adatta per puntare a una crescita professionale decisiva.