Sottil: “Siamo abituati a giocare tante partite in pochi giorni. Fondamentale recuperare energie fisiche e mentali in vista dell’Inter”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil, titolare oggi contro il Torino, ha parlato così a DAZN prima del fischio d’inizio del match: “Quest’anno abbiamo giocato tantissime partite in pochi giorni, quindi siamo abituati. Ora la cosa fondamentale è pensare alla partita col Torino e non alla finale, a quella ci penseremo da stasera. Sarà importante recuperare tutte le energie fisiche e mentali per affrontare al meglio la finale di Coppa Italia contro l’Inter“.