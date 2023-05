Sottil: “Siamo venuti a fare la nostra partita ma sapevamo che la Fiorentina è forte ed ha tanti giocatori importanti. Il gol di Castrovilli non si doveva prendere”

Commento sincero a Dazn per l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil:

“Per noi l’ottavo posto sarebbe vincere lo scudetto, stiamo facendo qualcosa di importantissimo e quell’obiettivo lì sarebbe come uno scudetto per noi. Siamo venuti a Firenze a giocarci la nostra partita, consapevoli che sarebbe stata difficile, contro una squadra forte, che ha in rosa tantissimi giocatori importanti. Non ho niente da recriminare, i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare all’inizio e poi siamo stati in partita. Abbiamo colpito un palo e potevamo essere un po’ più cattivi, ci abbiamo provato fino in fondo, pazienza.

Abbiamo perso nel corso delle settimane tutta una serie di titolari, da Deulofeu a Beto a Success, Ehizibue. La squadra però si è mossa bene, Nestorovski è un combattente però è chiaro che dobbiamo aiutarlo con gli inserimenti di mezzali e dei quinti. Pereyra ha più gamba di Samardzic, che è abile tra le linee”.