Sottil: “Tornare dal primo minuto è stato ossigeno per me” FOTO

Tra i tanti messaggi arrivati dopo il fischio finale di Fiorentina-Spezia, c’è anche quello dell’esterno viola Riccardo Sottil. Questo pomeriggio il classe ’99 è tornato titolare dopo tanti mesi, nei quali il giocatore è stato costretto a ricorre ad un’operazione chirurgica a causa di una ernia, e proprio per ha voluto esternare tutta la sua felicità per il ritorno in campo dal primo minuto.

“Dopo 7 mesi tornare dal primo minuto è stato di nuovo ossigeno per me , adesso ripartiamo subito e divertiamoci per il rush finale”

Questo il post pubblicato da Sottil sul proprio profilo Instagram: