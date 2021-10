Sotto gli occhi di Commisso

Questa sera la Fiorentina giocherà a Venezia e lo farà senza avere il proprio presidente, Rocco Commisso, al seguito.

Però il numero uno viola vedrà lo stesso l’incontro. Quando i viola scenderanno in campo, negli States sarà da poco passata l’ora di pranzo. Commisso si vedrà il match in TV, fatto che avviene sempre anche quando non è fisicamente presente in Italia.

L’osservato speciale del presidente sarà sempre lo stesso, quel Dusan Vlahovic che si è rifiutato di firmare il rinnovo contrattuale da lui propostogli e che ha realizzato tre gol in due partite con la propria nazionale.