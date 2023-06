Souček: “Posso unire i due club che amo: non vedo l’ora di scendere in campo. Un trofeo sarebbe di un altro livello”

Alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina, il centrocampista del West Ham Tomáš Souček è intervenuto in conferenza stampa: “Quando un anno fa ho realizzato che la finale sarebbe stata a Praga, ho subito pensato ‘dobbiamo andarci’. Adesso ci siamo e, finalmente, posso unire le due squadre che amo. Domani c’è la grande opportunità di alzare il trofeo qui: per me sarebbe tremendamente speciale”.

E ancora: “Non siamo i padroni di casa, ma sono molto felice di essere di nuovo qui nello stadio dove ho giocato per diversi anni con lo Slavia e con la Nazionale. Sicuramente è una cosa che mi metterà a mio agio e mi aiuterà. Da quando sono arrivato ho visto lo stadio, i tifosi del West Ham. Solo il mero fatto di vedere il campo, la sala conferenze… Non vedo l’ora di scendere in campo”.

E aggiunge: “Non possiamo scegliere solo un elemento di questa stagione, ci godiamo questo momento e vogliamo fare il terzo anno consecutivo in Europa. Ma adesso vogliamo vincere, un trofeo sarebbe di un altro livello”.