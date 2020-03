Spadafora: “Eventi a porte chiuse, ma non bloccati. Daremo indicazioni per fare sport in modo sicuro”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto alle domande dei colleghi parlamentari durante il “Question Time” di quest’oggi: “L’azione del governo è orientata a contenere il Coronavirusin tutti gli ambiti, anche in quello sportivo. Abbiamo già attuato il divieto e la sospensione di tutte le competizioni sportive nelle regioni di Lombardia, Veneto e Piemonte, più le province di Savona e Pesaro-Urbino. Il prossimo DPCM chiarirà tutta una serie di aspetti anche sullo sport di base, non solo sulla parte agonistica, per la quale è già intervenuto il CONI, riguardo anche tutti i dubbi che possono venire. Posso anticipare che si va verso la disputa di eventi sportivi esclusivamente a porte chiuse, dando indicazioni ben precise sanitarie alle squadre stesse e dove possibile svolgere sport di base per tutti. Non crediamo sia utile bloccare ogni attività sportiva, potranno essere svolte con delle indicazioni ben chiare. Crediamo che il decreto che stiamo per presentare contenga l’azione di contenimento che si è resa necessaria e le indicazioni per praticare lo sport in modo sicuro”.