Spadafora: “So che alcune società ci hanno detto che le porte chiuse creano danni. Non abbiamo imposto le porte chiuse, se ci sono date disponibili…”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a TMW ha parlato della possibilità di giocare le partite a porte chiuse ma non solo: “La partite in chiaro? Lo decidono le Leghe. Io non entro nelle scelte autonome del mondo dello sport. Le nostre disposizioni sono di non giocare le competizioni se non a porte chiuse. Per il resto so che alcune società ci hanno detto che le porte chiuse creano danni. Ma noi non abbiamo imposto le porte chiuse, se ci sono date disponibili per giocare più avanti va bene ma noi non abbiamo disposto di giocare obbligatoriamente a porte chiuse”.