SPAL-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Agudelo dal 1′, in difesa ci sono Igor e Ceccherini. Si rivede anche Vlahovic

Nella formazione della gara per l’ultima gara di campionato contro la SPAL ci sono alcune sorprese come annunciato ieri dallo stesso tecnico viola Beppe Iachini: in difesa compare titolare Igor al posto Caceres, riposa anche Pezzella per fare spazio a Ceccherini. A centrocampo c’è Agudelo dal 1′ con Pulgar e Duncan, sulla sinistra tocca a Venuti e non a Dalbert. Il duo d’attacco è composto invece da Vlahovic e Chiesa.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa.

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar.