Spal, Ranieri alla caccia di una maglia da titolare. Ma che fine ha fatto Igor?

In casa Spal si va profilando un duello tra l’ex viola Tomovic ed il giovane Ranieri, di proprietà della Fiorentina, per una maglia da titolare nell’undici di Marino. Come riportato stamattina (LEGGI QUI) il giovane difensore italiano dovrà ritagliarsi il proprio spazio nella sua nuova squadra.

La Fiorentina invece si ritrova in rosa un oggetto misterioso, ovvero Igor. Il brasiliano era arrivato a Firenze lo scorso gennaio per una cifra di circa 8 milioni. Non certo pochi per un difensore giovane e dalla grande potenza fisica. Nonostante l’investimento però, il ventiduenne di Bom Sucesso non sembra aver trovato il feeling giusto con Iachini, che nelle prime tre di campionato gli ha preferito Ceccherini, in assenza di capitan Pezzella. Adesso con l’arrivo di Martinez Quarta le sue chance saranno limitate ulteriormente, e sulla corsia mancina Biraghi non è più da solo, visto l’innesto di Barreca. Vedremo se il brasiliano saprà ritagliarsi il proprio spazio in questa Fiorentina.