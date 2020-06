Spalletti alla Fiorentina per ora rimane una suggestione: l’ex tecnico dell’Inter vicino a una squadra che giocherà la Champions

Quello di Luciano Spalletti è un nome che da sempre naviga nell’orbita della Fiorentina, vista anche la sua fede viola. Ma neanche il prossimo potrebbe essere l’anno buono per vederlo a Firenze. Secondo calciomercato.it, infatti, Spalletti potrebbe approdare al Benfica. Il contratto con l’Inter dura fino a giugno 2021, ma questo non impedirebbe al tecnico di rilanciarsi in una piazza importante, alla guida di una squadra che salvo clamorosi ribaltamenti giocherebbe anche la Champions League (il Benfica è secondo in campionato a +12 sul terzo posto). Il futuro di Spalletti dunque potrebbe essere non solo molto lontano da Firenze, ma anche dall’Italia e dalla Serie A.

