Spalletti commenta gli scontri sugli spalti: “Non si possono far vedere cose così a famiglie e bambini, ci spacca il cuore”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, commentando anche gli scontri tra tifosi spezzini e napoletani durante la partita, sugli spalti del Picco: “Non metterei in risalto la prima parte. C’è stato anche il tifo in maniera corretta, per fortuna. Sono cose che non devono succedere: valutando le persone presenti allo stadio, comprese famiglie e bambini, non si può far vedere uno spettacolo così. Ci spacca il cuore perché lo stadio è un luogo per tutti, serve a divertirsi e a passare un bel pomeriggio per fare il tifo. La partecipazione è aumentata ovunque, così andiamo a fare appelli in modo scorretto”.