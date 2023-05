Spalletti conferma: “Napoli? A volte per troppo amore si lascia: pronto a fare un passo indietro. Sono stanco e ho bisogno di riposo”

All’evento “Inside the Sport” di Coverciano è intervenuto anche l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che annuncia importanti novità sul suo futuro e su quello della panchina azzurra (sulla quale riecheggiano le voci di Italiano): “A volte per amore si lascia, per troppo amore. Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Davanti ho una città come Napoli che merita determinate cose: bisogna sempre domandarsi se si è in grado di mettersi a disposizione totalmente. Quest’anno, secondo me, non sono in grado. Napoli non merita le cose normali e io ho bisogno di riposarmi, sono stanco”.

E aggiunge: “Per rispetto alla società, era giusto che comunicasse lei. Mi mancherà tutto, sicuramente realizzerò totalmente quando rivedrò il Napoli giocare e nel momento della preparazione della squadra. C’è qualcosa che può farmi cambiare la decisione? No”.