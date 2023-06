Spalletti elogia ancora Italiano: “Ha voglia di battersi e di confrontarsi: il suo calcio è fatto bene. Poteva essere quello giusto per il Napoli”

All’interno dell’edizione di oggi del Corriere dello Sport è presente un’intervista a Luciano Spalletti, l’ormai ex allenatore del Napoli, che è tornato a parlare anche del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“Io sono fatto così, non mi faccio scivolare le cose. Sono un allenatore che si è impegnato totalmente per il suo lavoro. Se non mi fate entrare nell’argomento su chi sarà il prossimo tecnico del Napoli è meglio, anche perché non saprei cosa dire. De Laurentiis ha già dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti e dunque lasciamo fare a lui”.

E su Italiano ha detto: “Poteva essere il profilo giusto per il Napoli. Ha voglia di sbattersi, di fare la gara, di confrontarsi. Il suo calcio è fatto bene”.