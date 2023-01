Spalletti: “Gollini ha avuto un momento di flessione, da titolare si è ritrovato in panchina. E’ un portiere forte”

Questo pomeriggio l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di domani contro la Roma di Josè Mourinho, ha avuto modo di spendere qualche parola per l’ex portiere della Fiorentina Pierluidi Gollini, da qualche giorno ufficialmente la riserva di Meret. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ un portiere molto forte, ha avuto un momento di flessione perché da titolare lanciato per grandi squadre s’è ritrovato a doversi sedere in panchina, quindi deve ritrovare tranquillità e poi se ne trarrà beneficio tutti perché fisicamente e tecnicamente e come copertura porta è un portiere forte. Siamo contenti”.