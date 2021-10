Spalletti: “Il cambio di Insigne? Devo pensare a Firenze, mi servirà fresco”

Si avvicina il big match di domenica tra Fiorentina e Napoli e Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei, ha parlato a DAZN al termine della partita di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Queste le sue parole: “Purtroppo le partite da un episodio si incasinano e bisogna essere bravi a saperle gestire. I momenti della partita sono importanti, come far gol nelle occasioni che ti capitano. Il cambio di Insigne? Secondo me è facile da valutare, io ho da portarlo fresco a Firenze. Nei miei programmi c’era di sostituirlo al 60’/70′. A quel punto lì hai un uomo in meno, devi coprire a tutta fascia, ho più equilibrio perché Politano è più difensivo di lui, ha giocato comunque un tempo e me lo ritrovo nelle condizioni giuste per la partita di domenica”.