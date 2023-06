Spalletti: “Italiano è un profilo da Napoli. E’ un allenatore che viene sul muso e ti fa dire ‘vediamo chi ne ha di più'”

A lungo, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato fra i candidati principali per sostiutire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Proprio lo stesso allenatore toscano, ha parlato così del ‘collega’: “Credo che sia un profilo da Napoli, mi piace lo spirito che ha, non so come lavora ma è uno che viene sul muso e ti fa dire ‘vediamo chi ne ha di più'”.

“Lo si è visto con le due finali che seppur perse significa che hai dato comunque tutto. La finale viene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene”.