Spalletti: “La Fiorentina è allenata con criteri moderni ed è una squadra tosta, uno degli esempi da studiare anche per noi”

Le parole a Dazn da parte del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti dopo la vittoria sulla Fiorentina:

“Provo gioia perché è la conferma che la miglior qualità è donare agli altri la felicità. Quando vedi un affetto e una felicità così forti, è una soddisfazione sapere di aver contribuito per un pezzettino. Le situazioni in campo le sviluppano da soli i giocatori, è stata fatta una buona partita anche oggi perché avevamo un avversario tostissimo davanti. Un avversario allenato bene e che sta bene in campo, nel primo tempo non siamo riusciti a prendere in mano la partita, nella ripresa molto meglio.

Se studio gli altri allenatori? Bisogna studiare sempre perché quando si ferma la curiosità per la conoscenza siamo morti, c’è sempre un modo migliore per poter fare le cose, basta saperlo individuare e trovare. Quello che avevamo davanti oggi è un esempio di questo, anche se ha allenato poco si vede che la sua squadra ha criteri moderni. La Fiorentina accetta uno contro uno a tutto campo, gioca a campo aperto, sono messaggi che danno le squadre che hanno carattere e mentalità”.