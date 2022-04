Spalletti, la Fiorentina e una sconfitta rimasta indigesta

Luciano Spalletti, prossimo avversario della Fiorentina, tiene concentrata la propria squadra che in questo fine settimana, vincendo, potrebbe sperare anche in un sorpasso, se il Milan a Torino non riuscisse a conquistare i tre punti. Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, sono tutti discorsi che il tecnico non vuol sentire.

Già due volte, contro le milanesi, il Napoli ha avuto l’opportunità ma non è riuscito a rendere al meglio. E poi Spalletti rispetta molto la Fiorentina e il lavoro di Italiano. Piuttosto ai suoi ricorderà la sconfitta bruciante, seppur al supplementare, di Coppa Italia. Proprio perché nulla si può dare di scontato in questo emozionante campionato.