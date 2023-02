Spalletti, lo Scudetto è sempre più vicino. E stando alla matematica, la festa potrebbe arrivare proprio contro la “sua” Fiorentina

Ormai è soltanto questione di tempo. Con la sconfitta dell’Inter a Bologna, il Napoli consolida il primo posto e si ritrova, dopo 24 giornate, a +18 sulla seconda. Stando al vantaggio attuale, dunque, lo Scudetto potrebbe arrivare con sei turni d’anticipo, ovvero alla 33esima giornata quando la squadra di Spalletti giocherà a Udine nella prima partita di maggio.

Se invece il suo vantaggio si dovesse un minimo assottigliare nelle prossime settimane, il Napoli potrebbe finire a festeggiare al ‘Maradona’ proprio contro la Fiorentina, nel match in programma per il 7 di maggio. Alla 34° giornata. Anche se i Viola spererebbero di ripetere quella prestazione della stagione scorsa in cui una meraviglia di Cabral, fra le altre, annichilì la formazione del tecnico toscano.