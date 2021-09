“Spalletti non si esprime mai sul tifo, ma noi sappiamo che è per la Fiorentina”

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino ha prodotto un approfondimento su Luciano Spalletti, tecnico di quel Napoli capolista che domenica affronterà al Franchi la Fiorentina. Ne ha parlato Massimo Boschini, presidente del Certaldo, squadra della città da cui proviene il tecnico partenopeo.

Queste le sue parole: “Luciano è una persona umilissima, la famiglia e il lavoro sono la prima cosa nella sua vita. Lui non si esprime mai sul tifo, ma noi lo sappiamo che è per la Fiorentina. È molto professionale però, non si fa condizionare, domenica farà la sua partita con il massimo rispetto per le persone e per le regole, come sempre”.