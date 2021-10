Spalletti: “Oggi vittoria sofferta ma meritata. Rrahmani e Koulibaly straordinari su Vlahovic e un signor giocatore come Sottil”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Non è facile affrontare squadre come quella viola, anche dal punto di vista fisico. Per fortuna abbiamo davanti dei calciatori veloci che diventano difficili da prendere quando vengono lanciati in profondità. In certe partite non basta nemmeno essere in vantaggio per stare tranquilli, non siamo riusciti a trovare Mertens e Petagna per chiudere la partita nel finale. Rrahmani e Koulibaly? Hanno sofferto solo alcune palle lunghe su Vlahovic, per il resto se la sono sbrigata splendidamente nonostante i viola spingessero tantissimo sugli esterni soprattutto con Sottil che è un signor giocatore in quella parte del campo”.

E poi ha aggiunto: “Per fare bene bisogna portare a casa qualche partita in modo sofferto. Quella di oggi lo è stata, sebbene credo che alla fine abbiamo meritato. Ci sono dei giocatori che ancora devono entrare in condizione, ricordiamoci che alcuni erano in campo anche giovedì. Schema sul gol del 2-1? L’abbiamo visto fare al Borussia Dortmund e l’abbiamo fatto, per fortuna è andata bene”.