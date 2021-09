Spalletti: “Pensiamo all’Europa League, domenica è lontana. Risparmierò qualche giocatore per averlo fresco contro la Fiorentina”

In conferenza stampa ha parlato in vista di domani tra Napoli e Spartak Mosca Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, prossimi avversari della Fiorentina. Queste le sue parole, con un riferimento anche al match di campionato:

“Io mi sto divertendo con questa squadra. A volte dicono che sono un po’ contadino e hanno ragione, lo sono. Per noi sognare non è mai prudente. Noi pensiamo a quello che abbiamo davanti, a quello che è domani. Per il momento pensiamo però alla partita di Europa League, perché domenica è un po’ troppo avanti e non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni. Risparmierò quei 3-4 giocatori per averli freschi contro la Fiorentina.