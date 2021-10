Spalletti: “Per la stampa ‘viene sempre il bello’, doveva venire a Firenze, poi ora dopo la Fiorentina…”

Sempre frizzante Luciano Spalletti in conferenza stampa, ora alla guida del Napoli, il tecnico ha sottolineato come la partita con la Fiorentina non dovesse rappresentare un banco di prova decisivo:

“Ora viene il bello? Sì, dopo la prima sconfitta si diceva di vedere la reazione, poi a Firenze, ora dopo queste altre partite, io sono sempre stato rappresentato come chi crea i fantasmi, voi con queste frasi ‘viene il bello’ è come quando si attendeva il primo ko, poi Firenze. Ora c’è il contratto di Insigne, non si può andare avanti senza la firma, c’è sempre questa storia, ora si parla delle prossime partite, prima o poi si indovina”.