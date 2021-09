Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani, il centrocampista del Napoli ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina Diego Demme potrebbe tornare a disposizione per la partita al Franchi di domenica 3 ottobre. Il giocatore ha saltato quest’inizio di campionato dopo l’operazione subita al legamento collaterale del ginocchio. Il calciatore tedesco è rientrato in gruppo e ha ricominciato a giocare le partitelle. Obiettivo rientro contro la Fiorentina