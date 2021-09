Spalletti: “Prima dell’inizio della stagione pensavo che le sorelle potessero essere sette, adesso ci inserisco anche la Fiorentina”

Partenza forte, fortissima del Napoli che è a punteggio pieno dopo quattro giornate. E l’allenatore azzurro (e tifoso della Fiorentina), Luciano Spalletti, analizza a modo suo la situazione che si è venuta a creare in classifica, con la Juventus già a dieci punti di distanza dalla vetta: “Io guardo alla storia del Napoli, al suo passato, agli scudetti, alle Coppe, ai successi. Per me resta chiaro, e non cambio giudizio, che chi sta un po’ dietro è di assoluto spessore”.

Poi una frase che per noi è significativa: “E se prima dell’inizio della stagione io pensavo che le sorelle potessero essere sette, adesso ci inserisco anche la Fiorentina“.