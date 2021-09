Spalletti recupera due giocatori per la Fiorentina: c’è un assente sicuro, speranze per un terzino

Continua la marca del Napoli in campionato, che contro il Cagliari ha ottenuto la sesta vittoria in altrettante partite di campionato. I partenopei, che domenica saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina, hanno definitivamente recuperato Demme e Mertens: smaltiti i rispettivi infortuni, i due sono stati convocati per la gara contro il Cagliari e il centrocampista è anche subentrato negli ultimi minuti.

Niente da fare per Lobotka, ancora alle prese con un problema muscolare: il centrocampista tornerà a disposizione di Spalletti dopo la sosta. Speranze di convocazione per Ghoulam: si tratterebbe della prima volta dopo l’infortunio al crociato rimediato a marzo.