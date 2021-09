Spalletti recupera gli infortunati in vista della Fiorentina. Solo due assenti nella sfida di stasera d’Europa League.

Aspettando la Fiorentina, il Napoli di Spalletti stasera scenderà in campo alle 18.45 contro lo Spartak Mosca allo Stadio Maradona, gara valevole per la seconda giornata di Europa League. Il tecnico toscano recupera alcuni infortunati, come Demme e Mertens. Unici assenti Lobotka, per infortunio e Ghoulam che è fuori lista della coppa europea.

La lista: Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.