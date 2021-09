Spalletti recupera una pedina importante a sinistra in vista della Fiorentina

Il giornalista vicino alle vicende di casa Napoli Walter De Maggio ha parlato della situazione infortunati in casa azzurra. Queste le sue parole sull’esterno Faouzi Ghoulam a Radio Kiss Kiss: “So che il ragazzo sta di nuovo bene e che sarà aggregato alla squadra durante gli allenamenti. Contro la Fiorentina sarà convocato”

Una buona notizia per Spalletti che recupera un esterno sinistro importante, visto che in questo inizio di stagione ha avuto praticamente solo Mario Rui come pedina sulla corsia sinistra.