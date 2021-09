Spalletti riconquista la vetta a suon di reti. Sarri pareggia su rigore al 91′ con Juric (e segna ancora Pjaca). Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Luciano Spalletti da Certaldo e il suo Napoli volano. Quinta vittoria su cinque gare per gli azzurri che tornano dunque da soli in testa. La formazione allenata dal simpatizzante della Fiorentina espugna a suon di reti il campo della Sampdoria, battuta nettamente per 4-0. Di Osihmen (doppietta), Fabian Ruiz e Zielinski, le reti del successo partenopeo in Liguria.

Se Spalletti esulta, l’altro tecnico col colore viola addosso, Maurizio Sarri, sta annaspando. La Lazio pareggia in extremis 1-1, nella trasferta a Torino. Per i granata di Ivan Juric segna ancora una volta l’ex gigliato Marko Pjaca al secondo gol consecutivo realizzato, mentre per i biancocelesti va a segno Immobile su rigore al 91′.

Questa la nuova classifica di Serie A: Napoli 15, Inter 13, Milan 13, Atalanta 10, Roma 9*, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7*, Empoli 6, Juventus 5, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Verona 4, Genoa 4, Spezia 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1.

* una partita in meno