Spalletti sempre più lanciato verso lo Scudetto: abbattuto anche lo Spezia di un non incolpevole Dragowski Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

3-0 anche in casa dello Spezia e Napoli che si proietta a +16 sulle inseguitrici. E’ una corsa Scudetto senza ostacoli quella della squadra di Luciano Spalletti, che dopo aver terminato a reti bianche il primo tempo del ‘Picco’ si è sdato nella ripresa. I padroni di casa ci hanno messo del loro, prima regalando con Reca il rigore a Kvara e poi con Dragowski che è uscito a vuoto su un pallone alto, infilato di testa in rete dal solito Osimhen. Il nigeriano si è poi ripetuto pochi minuti dopo, con un tap-in vincente su assist del compagno di squadra georgiano. Napoli a 56 punti e Spezia che resta a 18, quartultimo con un margine non incredibile sul Verona.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 40, Roma 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.