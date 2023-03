Spalletti torna sul famoso Scudetto perso in albergo a Firenze e scagiona Sarri: “Fu colpa mia”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, ricordando il famoso scudetto perso “in albergo” a Firenze dai partenopei allenati allora dall’attuale tecnico biancoceleste. Sentite cosa ha detto l’allenatore toscano sul suo collega e (quasi) compaesano:

“Sarri dice di aver perso lo scudetto in albergo a Firenze. Beh, io posso dire che in realtà fu colpa mia: nella partita contro la Juventus avevo fatto cambi sbagliati e sbagliammo tanti di quei gol. Quanto fatto in 10 ad Empoli potevo farlo a San Siro anche quella sera”.