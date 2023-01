Spalluto ha un piede e mezzo fuori da Terni: lo cerca anche una formazione toscana di Lega Pro

Samuele Spalluto è in cerca di una nuova sistemazione dopo sei primi mesi con pochi minuti giocati a Terni. L’attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina, che la scorsa estate lo aveva prestato in B alla Ternana, lascerà la formazione umbra in questa sessione di mercato. Sulle sue tracce, oltre al Gubbio di Lega Pro, un’altra compagine della stessa categoria.

Il classe 2001 nato a Roma ha fatto soltanto un’apparizione di 6 minuti in gare ufficiali con la maglia verderossa e sembra chiuso dalla concorrenza oltre che poco “visto“ dal tecnico Andreazzoli. Spalluto, come riportato da La Nazione, ha mercato sia in Serie B dove gli fa la corte il Cittadella che in C dove è stato accostato a una grande come la Reggiana. Ultima, ma solo in questa lista, la Carrarese, nota per lavorare sotto traccia, che sembra abbia espresso il proprio interesse per l’attaccante scuola Primavera.