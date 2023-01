Spalluto lascia la Ternana ed è pronto per una nuova avventura: ecco dove giocherà fino a giugno

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Samuele Spalluto lascerà a breve la Ternana. La sua avventura in Serie B è ormai ai titoli di coda: dopo appena tre presenze da subentrato, con appena 14 minuti complessivi giocati, il classe 2001 è pronto a un nuovo trasferimento.

In tanti hanno cercato Spalluto, soprattutto Pescara e Gubbio, ma anche Cittadella e Carrarese. Ebbene, è spuntata una nuova pretendente che ha letteralmente bruciato la concorrenza e si è assicurata il prestito per sei mesi, fino a fine stagione. Spalluto tornerà alla Fiorentina, per poi ripartire destinazione Novara fino a giugno. A riportarlo è Sportitalia.