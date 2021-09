Speranze per Gasperini: uno tra Zapata e Muriel può esserci contro la Fiorentina

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull’Atalanta, che sarà impegnata sabato sera contro la Fiorentina. Per quanto riguarda le condizioni di Muriel e Zapata, in casa nerazzurra aumenta l’ottimismo per avere uno dei due a disposizione per la sfida contro la squadra di Italiano: più probabile che sia Duvan rispetto all’ex Fiorentina, leggermente in ritardo rispetto al compagno di squadra.

Nella giornata di ieri, infine, sono tornati a Bergamo sia Piccoli che Malinovskyi: il primo ha riportato un infortunio durante una partita con l’Under 21 azzurra, mentre l’Ucraina non prenderà parte all’amichevole della sua Nazionale contro la Repubblica Ceca.