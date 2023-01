“Spero che Italiano non abbia fatto scelte pensando al Sassuolo. A Ikone manca la finalizzazione, Bianco intelligente e Saponara…”

Analisi del pareggio tra Fiorentina e Monza da parte dell’ex difensore viola Mario Faccenda. Ecco le parole dell’ex giocatore gigliato a Radio Bruno: “Spero che Italiano non abbia fatto delle scelte pensando al Sassuolo. Bisogna vincere la partita che si deve giocare, poi pensare al dopo. Martinez Quarta è un calciatore che mi piace, aggressivo, rapido e di buona tecnica. Ikone è bravo ma finalizza poco. Nell’uno contro uno salta l’uomo mettendo in difficoltà la difesa. Punta sempre l’uomo, è un calciatore da sempre quotato fin dalle giovanili francesi, gli manca la finalizzazione. Ha personalità e può essere anche un buon subentrante. Ecco perché sarebbe importante avere Gonzalez e Sottil per avere delle alternative e gestire i cambi”.

Aggiunge Faccenda: “Saponara ha deluso, ha fatto troppo poco. Da lui ci si aspetta sempre qualche giocata. Anche Duncan non ha fatto bene, l’ho visto arrugginito dopo la pausa. Bianco è un giocatore grintoso e cattivo, ieri è stato intelligente. Biraghi ha fatto troppo poco. Col suo sinistro ha messo pochi palloni buoni Ha giocato semplice, è stato servito poco. Sono contento che abbia giocato”.