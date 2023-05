Spettatori dello spettacolo altrui, ma toccherà mai a noi vivere una giornata simile? Eppure ci ‘accontentiamo’ anche di una coppa

Spettatori dello spettacolo altrui. La Fiorentina ha partecipato alla grande festa del Napoli e lo ha fatto anche in modo fin troppo generoso, perché ha regalato non uno, bensì due rigori, e ha fallito non una, bensì due grandi occasioni per uscire con un pareggio dal Maradona.

Ma toccherà mai a noi vivere una giornata simile? Non siamo molto pretenziosi, non ambiamo a celebrare uno scudetto (sia mai essere troppo ambiziosi). Ci ‘accontentiamo’ di una Coppa Italia o di una Conference League, che molti altri bistrattano ma che a Roma hanno celebrato per mesi, così per dire.

Non è questa una critica, sia chiaro, è più frustrazione, una voglia di sfogarsi in qualche maniera dopo la bellezza di 22 anni di digiuno assoluto, il più lungo della bella storia della Fiorentina.

Certo è che per ottenere un risultato del genere non ti puoi permettere tutta una serie di errori che, purtroppo, ci sono stati a Napoli. Passaggi rischiosissimi al limite dell’area, mettere la palla alta da due passi, concedere falli da rigore nella maniera più ingenua assoluta, e anche dare minutaggio a chi proprio non se lo meritava. Il campionario è vasto ahinoi, ci consola però il fatto che era ‘solo’ campionato. Le partite, quelle vere, iniziano giovedì.