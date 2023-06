Spezia e Verona sfiorano la salvezza ma poi cedono: si decide tutto allo spareggio. Roma e Atalanta in Europa League, Juve settima. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ultima serata di campionato davvero scoppiettante in termini di gol e spettacolo, con le ultime cinque partite che determinavano salvezza e qualificazioni europee. Entrambe le squadre che lottavano per la salvezza hanno perso: lo Spezia era passato in vantaggio a Roma con Nikolaou, prima di subire la rete di Bove e quella di Dybala al 90′, su rigore.

Verona che invece aveva pareggiato con Faraoni al rigore iniziale di Giroud, prima di cedere alla doppietta di Leao. Le due chiudono così a 31 e secondo il nuovo regolamento si procederà allo spareggio per determinare la terza retrocessa.

In ottica europea hanno vinto tutte, confermando quindi le posizioni di partenza: 5-2 spettacolare dell’Atalanta al Monza, il già citato 2-1 della Roma allo Spezia e lo 0-1 della Juve a Udine, firmato da Chiesa. I bianconeri arrivano così settimi e al momento sarebbero in Conference League, salvo decisioni della Uefa che favorirebbero la Fiorentina.

Sull’ultimo campo di serata infine, successo esterno del Bologna a Lecce per 3-2: decisivo Ferguson con un gol al 96′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 90, Lazio 74, Inter 72, Milan 70, Atalanta 64, Roma 63, Juventus 62, Fiorentina 56, Bologna 54, Torino 53, Monza 52, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Verona 31, Spezia 31, Cremonese 27, Sampdoria 19.

